2ª Pet Week em Canela promove adoção de animais com desfile de moda

Evento une solidariedade, conscientização e estilo para incentivar a adoção de pets

A 2ª edição da Pet Week acontece no dia 9 de março de 2025, das 15h às 22h, na Cervejaria do Farol, em Canela. O evento, que une solidariedade e conscientização, traz como destaque um desfile de moda pet para adoção, com animais vestindo roupas confeccionadas voluntariamente por alunas da oficina de costura da Imperium 360.

Com o tema “A adoção está na moda”, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável de cães e gatos, especialmente os mais velhos, que muitas vezes enfrentam dificuldades para encontrar um lar. A organização do evento também enfatiza a importância de combater o comércio irresponsável de animais, alertando para situações de abandono e maus-tratos de matrizes e machos reprodutores descartados sem os devidos cuidados.

Além do desfile, o evento também tem impacto na economia local e na saúde pública. Com mais animais adotados e retirados das ruas, há uma redução nos gastos públicos com resgate e cuidados veterinários, além de uma melhoria nas condições sanitárias e ambientais da cidade.

Os ingressos antecipados custam R$ 30 e incluem um vale chopp. A realização do evento conta com a parceria da ONG Associação Amor Sem Raça, da Imperium 360 e do Ateliê Costurando Sonhos, além do apoio da Cervejaria do Farol.

Para quem deseja apoiar a causa e encontrar um novo amigo de quatro patas, a 2ª Pet Week promete ser uma experiência emocionante e transformadora.