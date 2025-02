ACIC celebra 80 anos com calendário especial e Jantar Baile comemorativo

A Associação Comercial e Industrial de Canela atua desde 1945 como um elo entre empresários, promovendo o crescimento sustentável do setor e incentivando iniciativas que fortalecem a economia local. Ao longo de 80 anos, a ACIC consolidou-se como um agente essencial para o desenvolvimento da cidade, fomentando parcerias e oportunidades para seus associados.

Em 2025, a Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) comemora oito décadas de atuação na cidade. Para celebrar esta trajetória, a ACIC preparou um calendário especial de atividades ao longo do ano, além de um Jantar Baile comemorativo, que promete ser uma noite memorável.

O evento será uma oportunidade para reunir associados, empresários e a comunidade em um momento de confraternização, relembrando conquistas e homenageando aqueles que ajudaram a construir essa história.

A programação da noite inclui recepção com coquetel de boas-vindas, ao som da banda “Lady Boots”. O jantar será em três tempos, entrada, prato principal e sobremesa, preparado pelos renomados Chefs Roberta Rech e Fernando Schimanoski, com bebidas inclusas.

Uma apresentação cultural está sendo criada especialmente para a ocasião: “Rádio Acic – a rádio dos apaixonados por Canela” com Lisi Berti e Guga Freitas.

Além da gastronomia e da música, o evento contará com homenagens a empresários e lideranças que marcaram a trajetória da ACIC, reforçando seu papel fundamental no fortalecimento do comércio, serviços e da indústria de Canela.

Na sequência a banda “Os Daltons” promete colocar todos na pista de dança com hits que marcaram época.

O Jantar Baile comemorativo acontecerá no dia 28 de março de 2025, no Clube Serrano. As reservas e informações sobre ingressos podem ser obtidas através do site da ACIC ou pelos canais de atendimento da entidade.

Serviço:

Data: 28/03/2025

Local: Clube Serrano

Ingressos e informações: 54-981217722