Projeto promove atividades culturais sobre arte urbana e povos originários na próxima semana

Atividades acontecem nas noites de 24 e 25 e estão com inscrições abertas

“Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão” é um projeto cultural que apresenta diversas atividades artísticas e culturais que, juntas, contemplam tanto a promoção e valorização dos povos originários como quanto trabalha para salvaguardar e resgatar sua cultura e tradições, utilizando-se do muralismo e do grafite para tal.

Já foram realizadas capacitações, contação de histórias em escolas, oficina de grafismo indígena na aldeia e as próximas atividades estão agendadas para ocorrerem nos dias 24 e 25 de fevereiro, gratuitamente, na Biblioteca Cyro Martins.

No dia 24/02 às 19h ocorrerá a Palestra Grafitti e muralismo: manifestações da arte urbana, ministrada pelo artista visual Renan Leandro. Além de destacar as origens e características de cada movimento, a palestra abordará a influência do grafite e do muralismo na construção da identidade visual das cidades, explorando como artistas ao redor do mundo utilizam muros e fachadas como suporte para narrativas visuais. O palestrante também apresentará referências de grandes nomes da cena urbana, analisando técnicas e estilos que marcaram essas expressões artísticas. Com uma abordagem prática, a atividade proporcionará insights sobre os processos criativos por trás das disciplinas urbanas, incentivando reflexões sobre o papel da arte na transformação do espaço urbano.

Já na terça-feira, 25/02 às 19h, será exibido o documentário Exibição do documentário Os Povos Originários da Serra Gaúcha, com direção de Pedro Campos. O documentário “Os povos originários da serra gaúcha”, produzido em 2023, traz em seu conteúdo relatos de pesquisadores, representantes dos povos indígenas e moradores de Gramado e da região que possuem algum tipo de ligação com os povos indígenas que viviam na região da Serra Gaúcha nos séculos XIX e XX.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos links apresentados abaixo. Estas são atividades destinadas à estudantes de artes/designer/arquitetura, apreciadores da arte urbana, estudantes de história, historiadores, apreciadores do patrimônio histórico da cidade de Gramado e comunidade geral interessada nos assuntos.

As atividades integram a programação do projeto cultural “Muralismo e os povos originários: do esquecimento à inclusão”, que busca tratar da valorização do conhecimento e da cultura dos povos originários e sua contribuição para a cidade de Gramado. Realizado em parceria com a aldeia Kaingang Kógūnh Mág, de Canela/RS, o projeto prevê ainda a realização de atividades educativas e artísticas como oficinas de grafite com alunos da rede pública de ensino, palestra sobre patrimônio imaterial, apresentação de dança indígena Kaingang e a criação de murais artísticos que ficarão expostos permanentemente na Vila Joaquina – Território Criativo, tornando-se assim, um legado do projeto à cidade.

SERVIÇOS:

O quê: Palestra Grafitti e muralismo manifestações da arte urbana

Quando: 24/02 às 17h30

Onde: Biblioteca Cyro Martins

Quanto: Gratuito

Para quem: Estudantes de artes/designer/arquitetura, apreciadores da arte urbana e comunidade em geral

Como: inscrições através do link https://forms.gle/EBX87SJZSZGv6F2L9

Apenas 20 vagas

O quê: Exibição do documentário Os Povos Originários da Serra Gaúcha

Quando: 25/02 às 19h30

Onde: Biblioteca Cyro Martins

Quanto: Gratuito

Para quem: Estudantes de história, apreciadores do patrimônio histórico da cidade de Gramado e comunidade geral interessada no assunto

Como: inscrições através do link https://forms.gle/Z48u9sebwjzukjo46

Projeto realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022

Realização: Atelie das Utopias

Produção: LM Produções Artísticas

Parceria: Secretaria Municipal de Turismo de Gramado

Financiamento: Procultura, Secretaria da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul