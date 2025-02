Prova para contratação de estagiários será on-line neste domingo, dia 23

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, está realizando o processo seletivo para a contratação de estagiários. A prova objetiva será realizada na modalidade on-line neste domingo, dia 23, às 15 horas, e será aplicada através da plataforma Conjuntos do CIEE/RS.

Os conteúdos serão: Língua Portuguesa, Informática, Matemática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais. Para realizar a prova, o candidato deverá acessar o site www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos com seu CPF e senha individual e deverá ler com atenção as orientações da prova para responder as questões.

Conforme o edital nº 01/2025, o estágio é direcionado para estudantes de nível médio, técnico e superior, com idade mínima de 16 anos. Entre as categorias, há uma vaga disponível para Ensino Médio, Magistério e Administração e para as demais áreas somente cadastro reserva.

As remunerações variam conforme os níveis e horas semanais trabalhadas, sendo que o auxílio para nível superior varia entre R$ 946,72 a R$1.420,08, e dos ensinos Médio e Técnico variam de R$ 504,18 a R$ 756,28.