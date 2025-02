Restaurante Dezoito35, em Canela, anuncia nova temporada no Kempinski Laje de Pedra

O novo espaço vem acompanhado de mudanças no menu e outros atrativos para o primeiro semestre

Após breve pausa em suas operações, o 1835 Carne e Brasa, localizado no Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS), anuncia seu retorno em soft opening em novo espaço dentro do complexo. Em meio à vegetação nativa da serra gaúcha, a nova localização tem vista privilegiada para o bosque, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva na natureza, gastronomia, terroir e técnicas que simbolizam a tradição ao redor do fogo. O salão é espaçoso e confortável, com longas mesas de madeira, bancos e cadeiras em pele preenchendo as áreas mais amplas, enquanto sofás e poltronas criam ambientes mais íntimos. A cozinha aberta continua representando o coração do restaurante, com acabamento todo em vidro que permite que o comensal acompanhe o trabalho dos cozinheiros.

Com consultoria da renomada chef Carla Pernambuco, a gastronomia do 1835 se firma através de criações autênticas, com ingredientes locais e elementos de um bom churrasco gaúcho. Preparos como a Tábua de Charcutaria ou Queijos (R$ 79 cada), preparam o paladar para os pratos principais, enquanto o Vazio Gran Reserva para duas pessoas (R$ 274) e o Risoto de Copa Colonial (R$ 79), seguem se destacando no menu. Outros queridinhos, como o Pot Pie Crocante de Costelão 12 horas (R$ 139) e o Carreteiro 1835 (R$ 95), devem receber a companhia de novidades, apresentadas ainda no primeiro semestre.

Vinhos gaúchos em destaque

A carta de vinhos do 1835 Carne e Brasa que, por si só, é uma atração, também surge renovada. Dividida em categorias como “Nosso Mundo” (uma extensa seleção regional), “Velho Mundo” (com rótulos europeus) e “Novo Mundo” (com sugestões mundo afora), a lista tem ênfase em microproduções de altíssima qualidade. Cada garrafa foi escolhida para refletir a riqueza e potência da produção nacional, representando a maior concentração de rótulos por terroir do Rio Grande do Sul.

Em março, a nova carta fica ainda mais atrativa, com a inauguração da Adega 1835, um dos pontos altos da nova temporada no Laje de Pedra. Nestes espaços intimistas, serão realizadas degustações exclusivas e experiências sensoriais a fim de apresentar as diferentes regiões vitivinícolas gaúchas.

A experiência no 1835 também é marcada pela coquetelaria assinada por Jean Ponce, mixologista referência, que traz drinques autorais que complementam com maestria as sugestões de pratos do cardápio. Assim, com a mudança de espaço dentro do Kempinski Laje de Pedra e as novidades desta nova fase, o Dezoito reforça o compromisso de oferecer uma experiência completa, unindo boa mesa e ambiente acolhedor com a hospitalidade gaúcha.

Serviço

Dezoito35 CARNE E BRASA

Rua das Flores, 222 – Kempinski Laje de Pedra, Canela – RS, 95680-000

Horário de funcionamento:

Segunda a domingo: 11h30 às 22h