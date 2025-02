Faccat | Capacitação: Acessórios de Alfaiataria

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão com inscrições para a primeira edição do curso de Moda: Acessórios de Alfaiataria, que ocorrerá de 27 de março a 5 de junho de 2025. Com carga horária de 54 horas, o curso é voltado para profissionais da moda, da confecção e para interessados em empreender na área, com idade mínima de 16 anos. A realização é do curso de Design da Faccat.

A capacitação será realizada no Laboratório e Estúdio de Moda da Faccat, com aulas às quintas e sextas-feiras, das 19h15min às 22h15min. Durante o período de aprendizagem, os participantes aprenderão técnicas essenciais para o desenvolvimento de acessórios como gravatas, gravatas borboleta, lenços de bolso, suspensórios e coletes, além de adquirir habilidades no manuseio de máquinas de costura e acabamentos.

“O curso de acessórios de alfaiataria vai trabalhar as manualidades, acabamentos e construções artesanais. O curso não possui pré-requisito, os participantes aprenderão pontos a mão e a manusear a máquina de costura”, destaca o alfaiate e ministrante da capacitação, o professor Giovanni Modica, enfatizando ainda que sua carreira profissional começou na alfaiataria produzindo gravatas e fazendo um estudo muito aprofundado da história, estilos e cortes, que também serão apresentados no curso.

Com um total de 15 vagas, as inscrições seguem até 21 de março de 2025. Acesse www.faccat.br/cursoseeventos para mais informações.

Conteúdo Programático:

Manuseio de máquina de costura

Acabamentos de costura

Desenvolvimento de gravata

Desenvolvimento de gravata borboleta

Desenvolvimento de lenço de bolso

Desenvolvimento de suspensório

Desenvolvimento de colete

Inscrições: até 21 de março de 2025

Vagas: 15 vagas