Gramado | ATENÇÃO: bloqueios no trânsito devido obras da nova adutora da Corsan/Aegea

A Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Trânsito, informa que a Rua Emílio Leobet, no bairro Av. Central, está bloqueada para o fluxo de veículos devido a obra da nova adutora de água da Corsan/Aegea. Os serviços estão concentrados no entroncamento das ruas Roraima e Emílio Leobet. O bloqueio ocorre nesta sexta-feira e no sábado (dias 21 e 22), das 7h às 17h. Os trabalhos terão continuidade na próxima semana para finalização das instalações dos dutos e conclusão da recapagem asfáltica da via.