Gramado | Vereadores realizam visita técnica à Corsan para tratar sobre abastecimento de água

No último sábado, dia 22, o presidente da Casa Legislativa, Ike Koetz (Progressistas), acompanhado do vereador Roberto Cavallin (Republicanos), do superintendente da Corsan, Lutero Cassol e do coordenador de operações, Rafael da Rosa, realizou uma visita às instalações da empresa. A agenda foi dividida em três momentos:

A primeira parada foi na localidade do Poço da Faca, no interior do município de Canela, onde os vereadores conheceram o processo de captação de água. Em seguida, visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no bairro Distrito Industrial. A visita se encerrou na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro Santa Terezinha, também em Canela.

O objetivo da visita foi acompanhar de perto o funcionamento do sistema de tratamento e abastecimento de água, bem como do tratamento de esgoto. Além disso, o superintendente esclareceu dúvidas dos vereadores sobre as frequentes interrupções no abastecimento de água em Gramado.

O presidente da Câmara, Ike Koetz, reforçou que o Legislativo seguirá atento às demandas da população em relação ao serviço prestado pela Corsan: “Vamos continuar averiguando o abastecimento de água em Gramado e ouvindo as demandas da comunidade para cobrar a empresa sempre que necessário. Água é uma necessidade essencial, e a falta dela não pode ser tão frequente.”

O vereador Roberto Cavallin destacou que continuará cobrando soluções e solicitando uma audiência pública para tratar do assunto: “Seguiremos atentos e exigindo melhorias no atendimento. A comunidade precisa dessas explicações, e precisamos debater a falta d’água dentro da Câmara. Por isso, é urgente a realização de uma audiência pública.”

A visita e o diálogo com a Corsan reforçam o compromisso dos vereadores em buscar soluções para questões que afetam a qualidade de vida da comunidade gramadense. O abastecimento de água é um serviço essencial e deve ocorrer de forma eficiente, sem interrupções.