Telhado dos fornos junto ao Centro de Feiras é retirado para garantir segurança

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela, realizou na última sexta-feira, dia 21, a retirada do telhado que estava em condições precárias nos fornos situados junto ao Centro de Feiras. De acordo com a pasta, a estrutura estava comprometida e precisava ser retirada para garantir a segurança.

A Secretaria de Turismo, responsável pela manutenção do espaço, já trabalha em projetos de revitalização do Centro de Feiras e demais equipamentos turísticos do município.