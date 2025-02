Convite à Experimentação e à Luz: Canela Light Fest 2025 abre inscrições para artistas e estudantes

A primeira edição do Canela LightFest – Festival das Luzes ocorrerá entre os dias 1º e 4 de maio de 2025 na cidade gaúcha de Canela, promovendo um espaço de experimentação artística para a interseção entre luz, arte e urbanismo. O evento, de caráter inovador, propõe um diálogo entre diferentes linguagens da arte contemporânea e busca ampliar a reflexão sobre o papel da luz como elemento central na criação artística.

A chamada pública é aberta a artistas visuais, designers, arquitetos e urbanistas, assim como aos estudantes dessas áreas. Serão selecionadas cinco obras inéditas, que integrarão a programação oficial do festival. As inscrições podem ser feitas entre 17 de fevereiro e 16 de março de 2025, exclusivamente pelo e-mail contato@festivaldasluzes.com.br

Os artistas selecionados receberão um prêmio de R$ 4mil para confecção de suas obras, além de hospedagem, transporte e alimentação durante o evento. Entre os cinco trabalhos escolhidos, um será contemplado com a Menção Destaque de Novos Artistas, como forma de reconhecimento à inovação e impacto da obra.

Além da exposição das obras definidas, o Canela LightFest contará com a participação de artistas consagrados no cenário nacional, cujas instalações irão incluir um panorama diversificado da arte contemporânea ligada à luz. O festival também oferecerá uma ampla programação acadêmica e formativa, incluindo palestras, debates e mesas de discussão, fomentando a troca de conhecimento entre profissionais e novos talentos.

O Canela LightFest reforça seu compromisso com a sustentabilidade e incentiva projetos que explorem o uso responsável da energia e das tecnologias de iluminação, promovendo o diálogo entre arte, ciência e urbanismo.

Para mais informações e acesso ao regulamento completo, acesse o site canelalightfest.com

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais, através da Lei de Incentivo Cultural, com o patrocínio de Açúcar Guarani, Vitivinícola Jolimont, Redecard Itaú e apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Grande Hotel Canela e UCS – Universidade Caxias do Sul, com Financiamento Prócultura – RS.