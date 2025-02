E.C. Gramadense conhece adversários no Gauchão sub-17 A1

Na tarde desta segunda-feira, 24, em Conselho Técnico realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) foram definidos os grupos do Gauchão Sub-17 A1.

O Gramadense irá compor o grupo 1 e terá como adversários Juventude, Grêmio, Apafut, Ale Lajeado, São Luiz, Novo Hamburgo e Aimoré. No grupo 2 estarão Inter, Progresso, Caxias, Esportivo, Inter-SM, Cruzeiro de Santiago, Cruzeiro e Sulbrasil.

A competição tem início previsto para o dia 12 de abril e o término no dia 12 de julho.

Após votação dos representantes presentes, foi decidido o formato de disputa da competição. Na primeira fase os clubes jogam entre si dentro dos grupos em turno único, com os quatro melhores de cada chave avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para o Gauchão Sub-17 A2. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.

Foto: Lucas Freitas/FGF