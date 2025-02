Renato Boeira assume novo mandato à frente do Sindicato Rural de Canela

O Sindicato Rural de Canela realizou, na última terça-feira (25), a cerimônia de posse da nova diretoria para a gestão 2025/2028. O evento, ocorrido no Hotel Pampas, marcou a recondução de Renato Boeira à presidência da entidade para seu quarto mandato consecutivo.

Com a presença de autoridades e representantes do setor agropecuário, a solenidade reforçou o compromisso da nova diretoria com a defesa dos interesses dos produtores rurais da região. Além do presidente reeleito, tomaram posse Humberto Heidrich (1º vice-presidente) e Marcos Enôr Zimmermann (2º vice-presidente), além de demais membros da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes.

Presença de lideranças e reforço ao setor agropecuário

A cerimônia contou com a presença de lideranças da Farsul, incluindo Domingos Velho Lopes, vice-presidente da entidade, que representou o presidente Gedeão Pereira, e Francisco Schardong, diretor administrativo da federação. Também participaram Eduardo Condorelli, superintendente do SENAR/RS, e outras autoridades ligadas ao setor agrícola.

Representantes de instituições parceiras, como Emater/Gramado, Cresol, Rotary Inspiração e a Secretaria de Agricultura de Gramado, prestigiaram o evento, reforçando a importância da união entre entidades na promoção do desenvolvimento rural.

Reconhecimento a nomes que marcaram a história do sindicato

Durante a cerimônia, foi prestada uma homenagem especial a Hilário Richter, ex-presidente da entidade, que, ao longo de seus seis mandatos, enfrentou desafios com dedicação incansável, mantendo o sindicato ativo e participativo nas demandas dos produtores e da Farsul.

Também foi lembrada a contribuição de Soeni Gomes da Silva, que, mesmo enfrentando problemas de saúde, manteve seu compromisso com o sindicato, demonstrando energia e dedicação impressionantes.

Outro reconhecimento foi feito à colaboradora Elimara da Silva, a “Mara”, pelo trabalho essencial que vem realizando, especialmente na mobilização para eventos do SENAR, garantindo a participação dos produtores em iniciativas voltadas ao desenvolvimento rural.

Um sindicato com história e atuação contínua

O Sindicato Rural de Canela tem uma trajetória consolidada na defesa dos interesses dos produtores locais. Sua fundação remonta à Associação Rural de Canela, criada em 1957, que se tornou sindicato em 1967, com registro oficializado em 1970.

Ao longo das décadas, o sindicato teve à frente nomes marcantes, como João Edmundo Viezzer, primeiro presidente, e Hilário Richter, que liderou a entidade por seis mandatos. Atualmente, Luiz Renato Boeira dá continuidade ao trabalho, buscando fortalecer a representatividade dos produtores rurais e a atuação da entidade junto à Farsul e ao SENAR.

A nova diretoria assume com o compromisso de manter o sindicato ativo, participativo e alinhado às demandas do setor agropecuário, garantindo o suporte necessário para o fortalecimento da classe produtora na região.