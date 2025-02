Secretaria de Obras disponibiliza máquinas para auxiliar agricultores na preparação do solo

A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura de Canela está realizando serviços com maquinário na localidade do Rancho Grande, no interior do município. As máquinas estão trabalhando na preparação do solo para o plantio e no ciclo de silagem de milho.

A silagem de milho é um método de conservação de forragem que utiliza a planta do milho, incluindo folhas, talos e grãos, para produzir um alimento altamente nutritivo para alimentação do gado. “Estamos trabalhando para colocar os trabalhos do setor primário em dia, e readequar o setor agrícola com novos programas e novos incentivos”, ressalta Guilherme Rasche Lohmann, diretor do Departamento de Agricultura.

Os trabalhadores rurais que necessitarem destes serviços devem protocolar o atendimento na Secretaria de Obras, Rua Radial Leste, 795, no Distrito Industrial. Ou pelo telefone (54) 3282-5130 e e-mail: agricultura@canela.rs.gov.br.

Foto: Divulgação