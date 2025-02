Sua opinião pode transformar Gramado! Participe da pesquisa em apenas 2 minutos

Se você já visitou Gramado, agora tem a chance de contribuir para o aprimoramento do destino! A Secretaria de Turismo de Gramado, por meio do Observatório do Turismo, está realizando uma pesquisa para entender melhor o perfil e as preferências dos visitantes. Com a sua participação, ajudamos a tornar Gramado ainda mais atrativo, qualificado e sustentável.

A pesquisa é rápida (leva apenas 2 minutos) e pode ser respondida online, garantindo que sua voz seja ouvida no planejamento das próximas ações voltadas ao turismo. Com os dados coletados, será possível identificar tendências, melhorar a infraestrutura e serviços, além de planejar estratégias eficazes de promoção para manter Gramado como referência nacional e internacional.

“A participação dos turistas que já estiveram na cidade é essencial para termos um panorama do que funciona bem e do que pode ser aprimorado. Queremos construir um turismo cada vez mais alinhado às expectativas dos visitantes”, destaca o Secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci.

Basta acessar o link https://forms.gle/mY7w3DVooUVCSsJGA para deixar sua contribuição.

Junte-se a Gramado nesta iniciativa e ajude a moldar o turismo de Gramado para os próximos anos!