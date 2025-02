Sulgás dá continuidade a obras de rede de gás natural em Canela

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) realiza mais uma etapa das obras da rede de gás natural em Canela a partir desta quarta-feira, dia 26, sob o acompanhamento e fiscalização da administração municipal.

Com expansão na Região das Hortênsias, a versatilidade do gás natural permite que o energético seja integrado aos processos produtivos de diversos segmentos, podendo ser utilizado como combustível, como insumo ou como fonte para geração de energia elétrica. Além de indústrias, o gás natural pode abastecer veículos, estabelecimentos comerciais e de serviços, e residências.

As obras da rede em Canela abrangerão as seguintes vias públicas: Avenida Júlio de Castilhos, Rua Dom Pedro II, Rua Martinho Lutero, Rua Jahyr da Silva Veiga, Rua Paul Harris, Rua Prof. João Alfredo e Rua General Ernesto Dornelles, Dona Carlinda e Rua Rodolfo Schlieper, todas situadas na parte central da cidade.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização alerta a população de que as obras podem causar alguns bloqueios nestas vias durante a viabilização da rede. O término desta fase das obras está previsto para 21 de março.