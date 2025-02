Gramado recebe título de 2º Melhor Destino da América do Sul

Gramado foi oficialmente reconhecida como o 2º Melhor Destino da América do Sul pelo prêmio Travellers Choice do Trip Advisor. A distinção foi entregue em cerimônia realizada nesta quarta-feira (26), em Bogotá, durante a 44ª edição da Vitrine Turística da ANATO, maior feira de turismo da Colômbia e uma das mais importantes da América Latina. O vice-prefeito Luia Barbacovi representou o município de Gramado na entrega, que aconteceu no estande da Embratur.

A conquista posiciona a cidade à frente de competidoras tradicionais, como Lima (Peru), Cartagena e Medellín (Colômbia) e Rio de Janeiro, em uma lista exclusiva formada por 10 destinos, resultado da avaliação criteriosa de turistas ao longo de 2024. Com aproximadamente 40 mil habitantes, Gramado tem 86% de sua economia diretamente vinculada ao turismo. A cidade se consolidou como referência internacional no setor, contando com 216 meios de hospedagem que oferecem mais de 26 mil leitos, além de mais de 300 restaurantes que garantem atendimento de excelência aos visitantes de todas as partes do mundo.

O Travellers Choice – Os melhores dos melhores – é considerado o maior prêmio do Trip Advisor. Segundo o portal, a seleção dos vencedores leva em consideração a qualidade e a quantidade de avaliações e pontuações atribuídas pelos viajantes, destacando os 10% melhores perfis da plataforma. Para participar da premiação, é necessário que o estabelecimento ou destino esteja cadastrado no site há pelo menos 12 meses, obtenha um número mínimo de avaliações no período de análise e mantenha ou supere uma pontuação mínima definida pelo Trip Advisor.

O vice-prefeito Luia Barbacovi destacou a importância do reconhecimento para a cidade. “Este título é fruto do trabalho conjunto e da dedicação de toda a nossa gestão. O prefeito Nestor Tissot e o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato, têm sido peças fundamentais na promoção de Gramado, colocando nossa cidade em evidência no cenário internacional. Além disso, o trade gramadense trabalhou muito e seguiu dedicado mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelo nosso município e por todo o estado no último ano”, afirma.