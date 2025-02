Mais de uma tonelada de fios inativos é retirada dos postes no Centro de Canela

Próxima fase está prevista para o dia 11 de março

Durante a manhã de terça-feira, dia 25, a Prefeitura de Canela, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região, realizaram a primeira etapa da Operação Poste Limpo, onde foi efetuada a retirada de 1,5 tonelada de cabos inativos dos postes do centro da cidade.

Nesta primeira fase, a limpeza foi realizada na Rua Felisberto Soares, em frente à Estação Campos de Canella até a Catedral de Pedra. O prefeito Gilberto Cezar esteve acompanhando a execução do trabalho. “Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura da cidade, garantir segurança e eliminar a poluição visual, tornando a área central mais bela e turística”, disse.

Conforme o secretário de Trânsito, Adriel Buss, a próxima etapa está prevista para o dia 11 de março e contemplará a extensão das Ruas Dona Carlinda e Borges de Medeiros. Todo material retirado dos postes foi destinado para a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH).