Os Vereadores e Seus Tons

Pela primeira vez o nível de debate foi mais acirrado em uma sessão na câmara de vereadores na temporada de 2025. Na sessão desta segunda passada tivemos bons confrontos de ideias, primeiramente entre Joãozinho Silveira e Felipe Caputo e depois com Roberto Danany e Rodrigo Rodrigues. Sem entrar muito no mérito das questões, até por que boa parte do conteúdo foi muito bem esmiuçada pelo Chico Rocha na sua coluna, tenho notado que muitos edis ainda buscam o seu tom ideal dentro da casa do povo.

Vou ir da esquerda para a direita tendo em vista que é assim que temos a visão estando na Câmara Municipal de vereadores ou mesmo em casa vendo através da transmissão online (a propósito a qualidade da imagem melhorou significativamente este ano, falta o áudio).

Jone Wulf: Difícil de avaliar. Jone quase não se manifestou e ainda pediu afastamento por motivos de doença por duas sessões. Quem o substituiu foi o Jefe que seguiu sua linha de sempre.

Adir Denardi: O vereador que substitui a titular Carmen Seibt vem evoluindo. Após um inicio nervoso Adir vem apresentando mais confiança nas palavras e empregando seu estilo que vai muito ao clássico vereador popular que busca ajudar o dia a dia do eleitor.

Leandro Gralha: Quando fala geralmente o Gralha causa polêmica. Ele claramente tem muita mágoa do seu atual partido, o MDB, então sempre que precisa se manifestar acerca de qualquer tema, ele aproveita para espezinhar o partido. Leandro Gralha neste momento está um vereador independente e se vende como tal.

Rodrigo Rodrigues: O mais jovem vereador da casa se mostra também um dos mais estudiosos. Sua fala geralmente é didática e contém tons professorais. Rodrigo tem o dom e claramente aprendeu a oratória política. Até o momento é quem mais surpreendeu em seus espaços.

Lucas Dias: O segundo vereador mais votado da casa foi eleito se utilizando muito bem de técnicas estruturadas para se aproveitar das redes sociais. Deu muito certo na eleição. Lucas parece ainda estar procurando um equilíbrio entre o cara dos vídeos de Canela e o vereador do PSDB. Tem evoluído e nesta última sessão já se mostrou menos preso a um roteiro que claramente ele tende a querer seguir. Vamos ver como vai se sair quando precisar subir o tom no debate.

Felipe Caputo: Como presidente da casa, Felipe Caputo parecia querer seguir uma linha mais “low profile”. Só que nesta última sessão o vereador combativo da última legislatura voltou com força e gerou entretenimento para quem assistia. Acredito que dificilmente Caputo vai conseguir segurar a personalidade dele.

Grazi Hoffman: Nossa vereadora mais votada Grazi também ainda parece procurar seu tom certo. Tem se manifestado coerentemente e trazido pautas importantíssimas para a casa mas tenho certeza que vai subir de nível como faz em suas redes sociais.

Cabo Antonio: É quem dita o melhor ritmo dos vereadores do MDB. Interessado e propositivo o vereador se envolve com muitas questões e demonstra que também quer ser despreender do partido em alguns momentos. Até então ótimas participações.

Nene Abreu: O gente boa Nene começou nervoso o ano e vem também perdendo o medo do microfone. Ligado ao “fundo do campo” tem sua bandeira exposta sempre em seus discursos e procura não se envolver tanto em alguns debates. Tem um estilo parecido de trabalho com o do Adir.

Roberto Danany: É a voz histriônica do MDB/oposição. Danany funciona muito melhor como pedra do que como vidraça e vem aproveitando muito bem pra jogar para a plateia que comparece as sessões. Se pudesse teria usado um capacete no dia em que o pessoal do Motocross estava na câmara. As colocações dele muitas vezes carecem de embasamento. Faz um papel de Alberi Dias da oposição.

Joãozinho Silveira: É o nome mais articulado da oposição. Joãozinho sabe usar a oratória ao seu favor e também se aproveita da, justa diga-se de passagem, indignação dos ocupantes da tribuna do povo para favorecer seu discurso. Agindo quase sempre com pouco roteiro e muito improviso Joãozinho geraria muitos “cortes” para redes sociais se a sessão fosse um podcast.

Na real ainda é pouca amostragem e tivemos ainda poucas questões polêmicas. Esporte, rota panorâmica e espaço do Motocross tem sido as principais causas de discussões. Aliás sobre essas três pautas quero me aprofundar mais detalhadamente semana que vem. Aguardem!