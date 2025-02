Adote um AUmigo: Cempra tem mais de 80 cães para doação responsável em Canela

Ted Caramelo, Brad Pitt, Zeus, Preta, Gasparzinho, Chiquinha, Belinha, Nick… estes são alguns dos 83 cãezinhos, de diversas cores, portes e raças, que aguardam por um lar cheio de amor. Eles estão acolhidos no Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra) de Canela. Situado na localidade do Banhado Grande, interior do Município, o Centro está intensificando campanhas de adoção dos animais acolhidos.

Segundo a diretora do Cempra, Ione Couto, 80% deles estão aptos para a adoção: chipados, castrados, desverminados e com tratamento antipulgas em dia. Ione ressalta que por falta de espaço físico, os resgates e acolhimentos no local são feitos somente para animais que estão sofrendo maus-tratos ou que foram atropelados. As demandas chegam pela Ouvidoria do Município. “Existem muitos cães idosos, muito dóceis, que já estão há bastante tempo aqui e também precisam de um lar”, complementa.

Além de Ione, a equipe do Cempra é composta por um veterinário e dois tratadores, e conta com o apoio técnico do biólogo Alekos Eleftherios da Secretaria do Meio Ambiente.

Como adotar um AUmigo?

Os interessados em adotar os cãezinhos do Cempra podem visitar e conhecer o animal, preencher a ficha de adoção e o Cempra fará o acompanhamento da adaptação do animal por 30 dias. O Centro Municipal atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (54) 3282-5148 ou pelo WhatsApp (54) 9 9903-3293 (com Ione).

Castração em massa

Interessados podem preencher ficha (com dados do tutor e do animal) na Vigilância Sanitária, junto a Secretaria de Saúde na Rua João Pessoa, 622 – Centro, e entrar na fila de espera.

Ione explica que castrar os animais é um ato de amor. “Além de contribuir para o controle da população de animais abandonados, esta atitude também é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dos pets”, ressalta.

Apoio

Além dos recursos aportados pela Prefeitura Municipal, a instituição tem o apoio de quatro ONGs parceiras do município: Amigo Bicho, Amor sem Raça, Causa Animal Voluntários por Amor e Grupo Patas. Conta também com parcerias de algumas clínicas de pets da cidade que contribuem doando banho e medicamentos para os animais.

Brad Pitt – 2 anos e porte médio

1ª Cãominhada do Bem

A 1ª Cãominhada do Bem de Canela será realizada no próximo dia 8 de março. O evento integra a programação da já consolidada Feira do Lago, que terá a sua primeira edição do ano com diversas atrações.

A Feira, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, acontecerá das 13h30 às 16h30, no Parque do Lago, e terá doação de composto orgânico, recolhimento de lixo eletrônico, artesanato local e produtos da agricultura familiar.

A Cãominhada encerrará a programação em um momento de integração entre tutores e pets. O trajeto sairá da Catedral de Pedra às 16 horas e seguirá até o Parque do Lago. O evento é gratuito e aberto à toda comunidade. Participe!

Fotos: Arthur Dias/Prefeitura de Canela