E.C Serrano vai disputar a Liga Serrana de Futebol de Campo

Perto de comemorar 100 anos, o Esporte Clube Serrano, de Canela, vem trabalhando na retomada de suas atividades do Futebol de Campo. Atualmente, o clube conta com equipes de categorias de base e uma escolinha.

Desde sua fundação em 1926, o clube viveu momentos gloriosos, com a conquista de importantes títulos, como o Campeonato Gaúcho Amador em 1967 e 1998.

Os projetos são para levar as cores do Serrano, novamente, aos grandes campeonatos e vitórias.

Dentro deste espírito de retomada, uma das primeiras novidades é o ingresso na Liga Serrana de Futebol, na qual irá disputar os campeonatos sub 15 e sub 17 de futebol de campo, com início da temporada previsto para 14 de março.

A Liga Serrana reúne grandes clubes de futebol, como Juventude, Internacional, Caxias, Gramadense, Novo Hamburgo, entre outros.