Prefeitura de Canela convoca inativos para realizarem prova de vida

A Prefeitura de Canela está convocando os inativos para que compareçam no período de 28 de fevereiro a 28 de março, das 8 às 11h e das 13h às 16h30, para realização de prova de vida. Os servidores aposentados e os pensionistas que recebem complementação da aposentadoria, paga pelo município, deverão comparecer no Paço Municipal, munidos de documento de identificação com foto, comprovante de residência e demonstrativo de crédito de benefício para realizar o recadastramento.

O aposentado poderá ser representado pelo seu curador ou procurador. O atendimento está sendo realizado no Paço Municipal, localizado na Rua Dona Carlinda, 455, Centro, exceto nas tardes de terça e sextas-feiras, no Departamento de Gestão de Pessoas. Mais informações pelo fone: (54) 9 9119-3233.

Em caso de não comparecimento, poderá ocorrer a suspensão do pagamento de benefício de complementação de proventos de pensão ou aposentadoria.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela