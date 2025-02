Secretária de Educação de Canela assume a coordenação da regional da Amserra Educação

Em reunião mensal da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (AMSERRA) Educação na última quarta-feira, dia 26, foi realizada a escolha das novas coordenadora e vice–coordenadora da regional. Na ocasião, assumiram os cargos, respectivamente, a professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, secretária municipal da Educação em Canela, e a professora Ana Paula Ferreira Cruz Bennemann, secretária municipal de Educação de São Francisco de Paula, que era coordenadora e agora será vice.

Além de Canela e São Chico, a regional AMSERRA é composta pelos municípios de Cambará do Sul, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Santa Maria do Herval. Além da escolha das novas coordenadoras, o encontro, realizado em Gramado, contou com planejamento das reuniões mensais e os temas de estudo de cada uma delas.

A Amserra Educação é uma micro representação da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Trata-se de uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.

A Undime está presente em todo o Brasil e atua em todo o Rio Grande do Sul, sistematizada em 27 regionais, que diariamente recebem atendimento, o repasse de informações institucionais e de políticas públicas. Mensalmente, acontecem as reuniões regionais onde debate-se os mais variados temas que impactam no cotidiano das Secretarias Municipais de Educação e que podem ser atendidos ou intermediados pela União de Dirigentes do Estado.