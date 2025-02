Squad Voleibol abre inscrições para sua escola de vôlei, com inauguração em março

Se você ama vôlei ou quer começar a praticar um dos esportes que mais crescem no Brasil, chegou a sua oportunidade!

A Squad Voleibol lança sua escola de vôlei a partir do dia 10 de março, no Ginásio Tiofinho, oferecendo aulas para crianças a partir de 9 anos até adultos.

Criado por quatro amigos apaixonados pelo esporte — Danilo Guimarães, Elaine Cazemiro, Luís Krummenauer e Thiago Rios — o projeto vem transformando o cenário do vôlei na Região das Hortênsias. Agora, após consolidar os times masculinos adulto e sub-21, a Squad dá mais um passo importante: expandir o acesso à modalidade para todas as idades e níveis de habilidade.

O vôlei é para todos!

Com um forte propósito de inclusão e desenvolvimento esportivo, a Squad Voleibol acredita que o vôlei deve ser acessível a todos que querem aprender, evoluir e se apaixonar pela modalidade. A escola proporcionará um ambiente acolhedor e estruturado para que cada aluno tenha uma experiência enriquecedora, seja para lazer, condicionamento físico ou desenvolvimento competitivo.

Equipe técnica de alto nível

Para garantir o melhor aprendizado e evolução dos alunos, a escola contará com um time de elite de professores, trazendo experiência e paixão pelo esporte:

Marcelo Escobar – Técnico dos Times Sub-21 e Adulto Masculino

Com uma trajetória que passa pelo colégio e pelo Exército, Escobar sempre teve o vôlei como parte essencial da sua vida. Hoje, ele compartilha sua experiência, disciplina e estratégia para formar atletas dentro e fora das quadras.

Gabriel Sosa – Professor da Escola Squad

Desde os 11 anos, Gabriel vive o vôlei intensamente, inspirado por sua avó. Agora, ele assume a missão de despertar essa mesma paixão em novos atletas, incentivando o crescimento do esporte na região.

Giuli Caporale – Professor Assistente da Escola Squad

O vôlei surgiu em sua vida por acaso, mas se tornou um verdadeiro propósito. Giuli quer ajudar outras pessoas a descobrirem no esporte um caminho de evolução e superação.

Faça parte do Squad!

A contagem regressiva já começou, e você não pode ficar de fora! As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Não perca essa chance de aprender e crescer no vôlei com uma equipe altamente qualificada.

Garanta sua vaga agora mesmo!

Instagram: @squadvoleibol

WhatsApp: (54) 99207-1737