Suspeito de assassinato e ocultação de cadáver é preso em Gramado

Ele esquartejou e carbonizou o corpo do padrasto, em Quintão, no litoral norte

Na noite de terça-feira (4), a Polícia Civil prendeu um jovem de 23 anos suspeito de assassinar e esquartejar seu padrasto, Milton Prestes da Silva, de 55 anos, em Quintão, distrito de Palmares do Sul, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de um freezer na residência onde morava com uma companheira.

O suspeito, filho da companheira da vítima, foi localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar. Durante o interrogatório, ele confessou o crime, alegando que agiu por motivos passionais devido a supostas agressões que sua mãe sofria por parte de Milton. No entanto, a polícia não possui registos anteriores de violência doméstica envolvendo o casal.

O delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, responsável pela investigação, afirmou que o suspeito negou qualquer participação de sua mãe no crime. Entretanto, as autoridades continuam as investigações para verificar se houve envolvimento de outras pessoas. A mãe do suspeito, de 47 anos, encontra-se foragida e está sendo procurada pela polícia.

O jovem possui antecedentes criminosos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, recepção e adulteração de sinal identificador de veículo. Após a prisão em flagrante, ele será transferido para a Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

O caso chocou a comunidade local, e as autoridades seguem trabalhando para elucidar todos os detalhes desse crime bárbaro.

Foto: Reprodução/Polícia Civil