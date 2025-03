Atendimento Educacional Especializado é retomado nas escolas municipais de Canela

A administração municipal de Canela tem um grande compromisso com a educação inclusiva. E pensando em promover ainda mais a integração e qualificar o processo educacional, está retomando, gradualmente, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas do município.

Conforme a coordenadora pedagógica de Educação Especial Inclusiva da Secretaria da Educação, Esporte e Lazer de Canela, Alexandra Renck, este atendimento tem como objetivo auxiliar os professores, a coordenação do educandário e as famílias, eliminando as barreiras para plena participação do aluno com alguma necessidade especial. “Queremos gerar equidade na educação, para que todos tenham realmente as mesmas oportunidades de aprendizado”, explica.

A coordenadora ressalta que a implantação deste serviço ocorre de forma gradual. Atualmente o acompanhamento especializado já foi retomado na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Severino Travi, localizada no Distrito Industrial, sendo realizado na parte da manhã pela professora Jaqueline Loss. O trabalho do professor de AEE, ocorre paralelamente ao ensino com atividades que auxiliam nas dificuldades de aprendizado, com flexibilização curricular, além de auxiliar na inclusão social.

A partir de 11 de março, este serviço começará a ser disponibilizado nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Noeli Silva de Azevedo, no bairro Santa Marta, e na João Alfredo Corrêa Pinto, no Sesi. E também de forma itinerante no período da tarde nas Escolas Municipais Infantis.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela