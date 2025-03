Faccat será palco de show em homenagem ao Dia da Mulher com Isabela Fogaça e Banda

O Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) será o palco de uma homenagem especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, com o show de Isabela Fogaça e Banda. A apresentação ocorrerá no dia 12 de março, às 20 horas, e deve emocionar o público com um repertório que reflete a trajetória musical da cantora e suas raízes no Rio Grande do Sul.

O espetáculo, que é uma realização da Unimed Encosta da Serra, é uma homenagem à data que marca a luta e as conquistas das mulheres, comemorada no dia 8 de março. Isabela Fogaça, que desde jovem se destacou nos palcos, trazendo à tona sua paixão pela música regional e popular, será acompanhada pela sua banda em um show que promete emocionar com sua voz marcante e repertório que vai do MPB à música nativa gaúcha.

Isabela Fogaça tem uma longa carreira marcada por sua participação em festivais culturais do Rio Grande do Sul nas décadas de 70 e 80. Sua interpretação da música “Porto Alegre é demais”, de José Fogaça, lhe garantiu grande popularidade, conquistando a alma dos gaúchos. No palco, ela irá apresentar canções do seu último disco, além de clássicos que marcaram sua trajetória, como “Vento Negro” e “Horizontes”.

Os ingressos para o evento são gratuitos, mas devem ser retirados com antecedência. As entradas podem ser retiradas na sede da Unimed de Taquara e nas unidades parceiras do evento: Diretoria de Cultura da Prefeitura de Taquara, Sesc Taquara e Faccat.