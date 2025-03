Profissionais da Assistência Social receberam capacitação sobre o SUAS

Dezenas de profissionais da área da Assistência Social da região participam do Seminário de Início de Gestão para os municípios da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra), promovido pelo Governo do RS, com o apoio da Prefeitura de Canela. O evento acontece nesta quinta-feira, dia 6, ao longo de todo o dia, na Câmara de Vereadores de Canela.

Abrindo o evento pela parte da manhã, a secretária da Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela, Carmen Seibt, ressaltou a importância da capacitação dos gestores para a evolução das políticas do setor. “Essas políticas de Assistência são essenciais para o acolhimento da população em situação de vulnerabilidade social”, declarou.

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, prestigiou a abertura do evento. “Nossa gestão quer priorizar a Secretaria da Assistência Social, pois sabemos da importância do acolhimento e desenvolvimento que realiza em prol da comunidade”, disse.

Representando o Governo do Rio Grande do Sul, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social do RS, Gustavo Segabinazzi Saldanha, também esteve presente na abertura da capacitação. “É fundamental que os novos gestores conheçam as normatizações das políticas de Assistência Social, para que realizem um trabalho assistencial com excelência. Estamos buscando aumentar os recursos neste setor, para proporcionar melhor infraestrutura aos municípios”, ressaltou.

O seminário “Conhecer para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – SUAS” foi ministrado pelo diretor do Departamento de Assistência Social do RS, Becchara Miranda. O evento teve como objetivo o conhecimento e fortalecimento do sistema. Dessa forma, orientando gestores, trabalhadores e conselheiros em início de mandato para a atuação na política de assistência social, identificando os desafios e potencialidades, assim como definindo e compreendendo qual é a atuação do programa para fortalecer e implementar estratégias no âmbito da política.

Segundo a secretária Carmen, o SUAS tem como objetivo garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. “Com um modelo de gestão participativa, o SUAS articula os esforços e os recursos dos municípios, estados e União para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social”, exemplifica.

Texto e foto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela