Rota do Bem arrecada 780 kg de alimentos e destina às famílias carentes de Gramado e Canela

A 8ª Rota do Bem Bustour comemora os resultados da solidariedade. A campanha, que encerrou no dia 28 de fevereiro, arrecadou mais de 780 quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade em Gramado e Canela, na Serra Gaúcha.

“Só temos a agradecer a todos que participaram, ficamos muito felizes em ver a nossa comunidade passeando com o nosso Bustour e ao mesmo tempo ajudando a quem mais precisa através das doações. Em breve teremos mais uma edição e queremos junto com a comunidade passar de uma tonelada de alimentos arrecadados”, reforça Any Brocker, CEO do Grupo Brocker.

O secretário de Assistência Social de Gramado, Ilton Gomes, e a secretária-adjunta da Assistência Social de Canela, Solange Aguiar, receberam os alimentos que foram divididos igualmente pelos dois municípios.

Com a doação feita através da 8ª edição da campanha, será possível complementar os kits de cestas básicas distribuídos pelas assistências sociais, as quais atendem mais de 650 famílias com alimentos, mensalmente.

A ROTA DO BEM

Realizada ao longo do mês de fevereiro, a campanha beneficente garantiu a quem doasse um combo de alimentos um ticket para o passeio de Bustour. Os donativos incluíam itens de cesta básica, como arroz, açúcar, azeite, achocolatado, farinha de trigo, bolacha, feijão, leite e macarrão. Participaram da campanha moradores de Canela e Gramado, além de Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.

Sobre o Bustour

Conhecido pelos ônibus panorâmicos vermelhos que percorrem mais de 40 paradas nas duas cidades, o Bustour iniciou sua jornada em 2003, quando Adriane Brocker Boeira Guimarães começou a idealizar seu projeto. Após anos de estruturação e planejamento, inspirado nos veículos de dois andares usados na Europa e nos principais destinos turísticos do mundo, em 2013 o Bustour ganhou as ruas da Serra Gaúcha. Acompanhando a evolução da nossa região no que diz respeito ao entretenimento, as rotas do Bustour tiveram um papel de grande importância para facilitar a conexão de diversos parques de Gramado e Canela. Além disso, a tecnologia tornou-se um dos principais diferenciais do atrativo, que oferece um aplicativo de uso gratuito, que garante aos usuários acompanharem em tempo real onde o Bustour está e em quanto tempo chegará à parada mais próxima do turista. Mais informações disponíveis estão no site oficial: www.bustourcom.br