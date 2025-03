Gramado recebe o maior campeonato de Crossfit do Sul do Brasil

Gramado Games 2025 terá mais de 600 atletas competindo e espera receber mais de 6 mil visitantes

Nos dias 22 e 23 de março, Gramado sediará a terceira edição do maior campeonato de Crossfit do Sul do Brasil. O Gramado Games 2025 acontecerá no Ginásio Poliesportivo Pedro Tissot, na Vila Olímpica, e contará com a participação de mais de 600 atletas de diversos estados brasileiros. A expectativa é receber mais de 6 mil visitantes ao longo dos dois dias de competição.

Com uma estrutura completa que ocupará todo o ginásio e áreas externas, o campeonato contará com uma arena para as provas, área de aquecimento para os atletas, além de um espaço de exposição para lançamentos e produtos fitness, e opções gastronômicas.

Os competidores enfrentarão cinco provas ao longo do evento, divididos em diferentes categorias: Scaled, Amador, Master e RX. Além disso, atletas de elite selecionados também terão a oportunidade de competir.

Nas provas anunciadas pela Organização, os times de atletas terão que executar atividades que envolvem levantamento de peso, movimentos ginásticos e exercícios aeróbicos.

“Nosso objetivo é oferecer um evento de alto nível tanto para os atletas quanto para o público. A cada edição, buscamos melhorar a estrutura e proporcionar uma experiência ainda melhor. Neste terceiro ano, trouxemos a Brave, uma excelente marca, para fornecer nossos equipamentos, por exemplo”, destaca o proprietário do CrossFit Gramado e um dos idealizadores do Gramado Games, Gustavo Tomasini.

Com atividades acontecendo durante os dois dias inteiros, o campeonato promete movimentar Gramado e atrair não apenas atletas, mas também fãs da modalidade e entusiastas do esporte. O público visitante pode acessar gratuitamente o evento para assistir às provas. A Organização também estará angariando doações, portanto, sugere-se a colaboração espontânea de 1kg de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.

“O crescimento do Crossfit no Brasil tem sido impressionante, e eventos como esse mostram o quanto a modalidade tem conquistado adeptos e elevado seu nível técnico. Estamos muito empolgados para essa terceira edição, ainda mais com tantos apoiadores e parceiros ao nosso lado, garantindo que faremos um evento cada vez maior e melhor”, afirma Fábio Berti, também idealizador do Gramado Games.

O evento abre suas portas a partir das 8h30 da manhã de sábado, dia 22, e prossegue até 19h. No domingo, dia 23, o horário é das 8h30 às 17h.

O Gramado Grames 2025 conta com apoio da Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Mais informações sobre o evento podem ser acessadas nos canais de comunicação do campeonato.