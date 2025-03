Prefeitura de Canela vai aderir ao SUSAF-RS

Em reunião promovida pelo Departamento de Agricultura, da Secretaria Municipal de Obras de Canela, com participação dos produtores e técnicos da agroindústria familiar, representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi anunciado que a administração municipal está trabalhando para realizar a adesão do município ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS).

O Sistema tem por objetivo harmonizar e padronizar os procedimentos de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Com o SUSAF-RS, os estabelecimentos indicados pelos serviços de inspeção participantes poderão colocar seus produtos à venda em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme o diretor do Departamento de Agricultura de Canela, Guilherme Rasche Lohmann, no momento está sendo resolvida a parte burocrática, para que a adesão do sistema seja concretizada nos próximos dias. “Essa adesão vem ao encontro a proposta da nova gestão, que quer implementar e valorizar o trabalho dos produtores rurais do município”, destaca.

Também participou do encontro a coordenadora do Serviço de Inspeçao Municipal (SIM), Kaetillyn Araújo Diniz da Silva, que está auxiliando nas questões do processo de adesão ao sistema.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela