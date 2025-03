Sábado tem workshop do Museudo Vinho da 4ª Vindima em Gramado

O Museu do Vinho Gramado é um dos apoiadores da 4ª Vindima em Gramado, que acontece na Praça das Etnias, tradicional local de eventos do município. Além assinar a ambientação da Cave da Vila do Vinho, espaço que reúne produtos das vinícolas que participam da festividade, com peças do seu acervo, o atrativo turístico vem promovendo workshops e palestras sobre o universo do vinho desde o início do evento em 15 de fevereiro.

O sommelier do Museu do Vinho, Jonas Lüdcke, até o término da festividade ministrará quatro painéis sobre a história do vinho no mundo, no Brasil e em Gramado, além de abordar curiosidades sobre a imigração italiana no Rio Grande do Sul. O próximo e último encontro acontecerá no sábado (8), com entrada gratuita. As palestras de Lüdcke tem contado com adesão de bom público.

Os participantes da Vindima também têm acesso ao material do Museu que está exposto no evento e recebem um desconto especial na compra de ingressos para o museu. O segundo ingresso é oferecido com 50% de desconto, válido até o último dia da Vindima.

“Estamos muito felizes em apoiar a 4ª Vindima em Gramado e em compartilhar nosso conhecimento sobre o vinho com a comunidade”, afirma Lüdcke.

Em sua quarta edição, a Vindima em Gramado encerra no domingo (9), com programação diversificada, incluindo degustações de vinhos, shows musicais e atividades culturais.

Para mais informações, visite o site www.museudovinhogramado.com.br ou a página oficial da Vindima em Gramado no Instagram @vindimaemgramadooficial.