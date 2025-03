São Chico recebe o Mississippi in Concert em março

A cidade mais musical da Serra Gaúcha se prepara para receber sua primeira edição do Mississippi in Concert, festival que celebra o blues. O evento ocorrerá de 21 a 23 de março em São Francisco de Paula e terá quatro palcos oficiais, sendo três gratuitos, por onde passarão artistas regionais, nacionais e com destaque internacional. A cantora, compositora e atriz americana Lo Steele, que se apresenta com o guitarrista Igor Prado, será a atração principal da programação. Entre os confirmados também estão Álamo Leal, Andy Serrano, Barba e Blues, The Cotton Pickers, Blues Hits, Gisa Londero Blues Band, Renato Velho, Uncle George e Ricardo Leitão.

Os shows com entrada franca acontecerão na Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao monumento Os Tropeiros, e na Praça Nossas Raízes, que abrigará o Front Porch Stage, conhecido como a “Casinha do Blues”. Ainda, o palco Hermann’s Juke Joint Stage, espaço gratuito no Remanso Indianópolis, contará a história da música e do blues. No domingo, o Parador Hampel também vira palco do evento: grandes artistas se apresentarão no tradicional A Ferro e Fogo, mediante reservas antecipadas.

Além dos palcos principais, bares e estabelecimentos da cidade promoverão eventos paralelos, criando uma verdadeira imersão na cultura do blues. Para quem quiser curtir a experiência completa, os eventos paralelos terão ingresso único no valor de R$45.