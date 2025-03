Festival Saíra Encantada celebra culturas negro-brasileiras e indígenas em Canela

Novo evento em Canela reforça a importância de ampliar espaços em todas as esferas sociais para a diversidade

O mês de março promete ser encantado em Canela/RS. Nos dias 28, 29 e 30 (de sexta a domingo), a Epu’ã Produções Culturais realiza o “Festival Saíra Encantada de Cultura e Diversidade – Valorização das culturas negro-brasileiras e indígenas na Serra Gaúcha”. O evento reforça a importância de ampliar os espaços para a diversidade cultural em todas as esferas sociais, promovendo visibilidade e enfrentando o preconceito com criatividade, representatividade e linguagem acessível.

Celebração da diversidade

Com uma programação rica e plural, o festival abrange arte, cultura e música, conectando saberes e expressões ancestrais e contemporâneas. Ao longo dos três dias, Canela se tornará palco de encontros diversos, destacando histórias negras e indígenas. Entre os artistas confirmados estão Richard Serraria, Adilson Fontoura, Grupo de Capoeira Liberdade, Bernardo JR, Land, Lady Black, Fernando Xokleng e Marlon Brando, com apresentações gratuitas e abertas ao público.

O festival também levará contos para as escolas municipais, oferecendo materiais educativos para apoiar professoras no cumprimento da Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras.

Narrativas que encantam

No dia 28 de março, o artista Richard Serraria visitará as escolas Barão do Rio Branco (municipal) e Carlos Wortmamm (estadual) para narrar a história da “Girafa da Cerquinha”. Este projeto de contos infantis reconta a jornada de uma girafa vinda da África para o bairro da Cerquinha, em Pelotas. A narrativa será acompanhada pelo som do tambor sopapo, proporcionando uma experiência lúdica e envolvente para as crianças.

Homenagem a Dona Sirley Amaro

O conto da Girafa da Cerquinha é inspirado na narrativa oral da Mestra Griô Dona Sirley Amaro, reconhecida pelo Ministério da Cultura no Programa Cultura Viva. Dona Sirley faleceu em outubro de 2020, deixando um legado importante para a cultura afro-brasileira.

Coral Guarani

Programção diversificada

Sexta-feira (28/03) : A programação inicia com a exposição fotográfica “Olhar de Fuá”, da fotógrafa indígena Fuá, e uma mostra de curta-metragens que abordam a religiosidade afro-brasileira e as cosmovisões indígenas.

: A programação inicia com a exposição fotográfica “Olhar de Fuá”, da fotógrafa indígena Fuá, e uma mostra de curta-metragens que abordam a religiosidade afro-brasileira e as cosmovisões indígenas. Sábado (29/03) : As atividades começam às 9h na Feirinha de Canela, com uma oficina de toques de tambor ministrada por Adilson Fontoura. Às 13h30min, na Praça João Corrêa, acontece uma nova sessão de contos com Cacique Maurício e Richard Serraria, seguida de uma roda de capoeira com o Grupo de Capoeira Liberdade. Às 16h30min, o Slam “A Rua é Nóis” toma conta da praça central com apresentações de rappers como Bernardo Jr., Land e Lady Black, além de Breakdance com Marlon Brando e graffiti ao vivo.

: As atividades começam às 9h na Feirinha de Canela, com uma oficina de toques de tambor ministrada por Adilson Fontoura. Às 13h30min, na Praça João Corrêa, acontece uma nova sessão de contos com Cacique Maurício e Richard Serraria, seguida de uma roda de capoeira com o Grupo de Capoeira Liberdade. Às 16h30min, o Slam “A Rua é Nóis” toma conta da praça central com apresentações de rappers como Bernardo Jr., Land e Lady Black, além de Breakdance com Marlon Brando e graffiti ao vivo. Domingo (30/03): A partir das 14h, o encontro será na Aldeia Indígena Tekoa Kurity para uma trilha cultural e apresentação do Coral Kurity Mboraí Mbaraete.

Compromisso com a diversidade

O Festival Saíra Encantada destaca a cultura e a diversidade como pilares institucionais e cotidianos. Nos últimos anos, a Cultura tem desempenhado papel fundamental na promoção dessas pautas na Serra Gaúcha.

A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do @festivalsairaencantada.

Realização e apoios

O Festival é produzido pela Epu’ã Produções Culturais, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, Secretaria de Turismo e Cultura de Canela e Departamento de Cultura de Canela. Conta com apoio cultural do Pasteleiro Canela, Chaulet Gastronomia, Araçá Bistrô e Palácio do Kikito. Tem apoio de mídia da CLUBE 885 e é realizado com recursos da Lei 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital de chamamento público 03/2024 de Canela/RS.