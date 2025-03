Inscrições para o Connection abrem segunda-feira, dia 10

O Connection Terroirs do Brasil é a maior vitrine dos produtos com certificação de origem do Brasil e na próxima segunda-feira, dia 10, se iniciam as inscrições para a programação de conteúdos do evento, que valoriza os produtos com Indicação Geográfica e ocorre em Gramado entre 28 e 31 de maio.Serão 18 palestrantes em 8 horas de conversação.

Nesta 3ª edição do Connection com o tema Terroirs do Brasil haverá uma programação voltada a potencializar e fomentar a promoção e comercialização dos produtos brasileiros com Indicação Geográfica. A Rua Coberta receberá a Alameda Terroirs com a feira de produtos com selo de origem para degustação e venda.

No mesmo espaço ocorre a degustação dos cafés de origem controlada com os melhores cafés do país. Na Arena Gastronômica, na Praça Major Nicoletti, serão oferecidas aulas shows com o preparo de receitas elaboradas à base de produtos certificados. Haverá networking entre produtores e compradores para viabilizar parcerias comerciais.

CONTEÚDO – No Palácio dos Festivais serão 8 horas de palestras com temáticas como o papel das IGs na formação da identidade brasileira, como as IGs influenciam o desenvolvimento econômico, social e cultural dos locais onde estão inseridas, as oportunidades no mercado internacional e o desenvolvimento turístico destas regiões, além da integração entre pequenos produtores e grandes mercados, entre outros assuntos.

Especialistas em propriedade intelectual, estudiosos do tema, consultores e representantes de entidades ligadas à produção com certificação de Indicação Geográfica estarão entre os palestrantes.

INSCRIÇÕES – As inscrições abrem na segunda-feira, dia 10/03. Para se inscrever é preciso acessar o site https://www.connectionexperience.com.br e clicar em “Garantir meu ingresso” e depois em “Participante”.

Em seguida digite seu CPF e a senha. Caso você ainda não tenha uma senha, clique em “Recuperar Senha”. Preencha e confira os dados de cadastro e escolha a forma de pagamento. O valor da inscrição é R$ 390,00.

Estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam R$ 195,00. Até o dia 31 de março, será possível parcelar em até 3x. Durante todo o mês de abril será permitido parcelar o valor em 2x. Em maio, o pagamento deverá ser em parcela única. Agentes de viagens e grupos com mais de 6 pessoas terão descontos. Profissionais de imprensa e criadores de conteúdo não pagam.