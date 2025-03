Polícia Civil de Gramado prende homem por tráfico de drogas no Bairro Floresta

Em uma ação realizada na manhã desta segunda-feira (11), a Delegacia de Polícia de Gramado prendeu um homem investigado por tráfico de drogas no Bairro Floresta. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas 25 porções de cocaína e 44 porções de maconha, todas já fracionadas e prontas para venda, no quarto do suspeito.

O investigado vinha sendo monitorado há meses pela seção de investigação da Delegacia, que apurava sua atuação no tráfico de entorpecentes. Com antecedentes criminais pelo mesmo crime, o trabalho de apuração culminou na solicitação e cumprimento do mandado judicial.

A delegada Fernanda Aranha destacou o comprometimento da Polícia Civil de Gramado no combate ao tráfico de drogas e enfatizou a importância da repressão a crimes que afetam diretamente a segurança da comunidade.

Após os procedimentos legais, o investigado aguardará a audiência de custódia na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA). Caso a prisão seja convertida em preventiva, ele será encaminhado ao Presídio de Caxias do Sul.