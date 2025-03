Prefeitura de Gramado e Brigada Militar resgatam cães em situação de maus-tratos

Na última quinta-feira (06), a equipe do Programa de Posse Responsável da Secretaria da Saúde de Gramado, em parceria com a Brigada Militar, realizou o resgate de quatro cães que se encontravam em situação de vulnerabilidade e maus-tratos. O pedido de ajuda veio através da ONG Mãos Dadas Patas Salvas, que vinha alimentando os animais há alguns dias.

Após o resgate, os cães foram encaminhados para atendimento veterinário, onde passaram pelos procedimentos de castração e chipagem. Eles receberão todo o cuidado necessário e, após a alta, estarão disponíveis para adoção responsável. As autoridades competentes já estão tomando as medidas legais cabíveis em relação ao crime de maus-tratos, garantindo que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.

A comunidade que deseja realizar denúncias de maus-tratos pode entrar em contato com o Fala Cidadão pelo WhatsApp (54) 99941-7997. Para aqueles que desejam contribuir com a causa animal, é possível adotar um pet do abrigo municipal por meio do Programa de Posse Responsável, pelo WhatsApp (54) 98402-0423.