Any Brocker participa de debate sobre turismo de experiência no Fórum Panrotas

Any Brocker, CEO do Grupo Brocker, participou de uma palestra sobre tendências do turismo nesta quarta-feira (12/03) durante o Fórum Panrotas 2025 em São Paulo. Considerado um dos mais importantes encontros estratégicos do setor de turismo no Brasil, o evento reúne lideranças, especialistas e profissionais para debater tendências, desafios e inovações que impactam a indústria de viagens. Any Brocker falou no painel que trazia o tema “Receptivo no Brasil está preparado para a Era da Experiência?”. Nas palavras da gestora, o turismo de experiência é muito mais do que um passeio e um atrativo. “O turista que desfruta desta experiência adquire novos aprendizados e novas vivências. Um exemplo disso é o Pé da Cascata do Caracol, que oferece uma vista exclusiva da cascata, bem de perto. Mas vai muito além disso. Para criar o tour, nós realizamos uma pesquisa sobre os primeiros moradores da região, trazendo a história das origens do local, a colonização do Caracol e um storytelling sobre a família Wasen”, explicou Any. Segundo a CEO, os guias do passeio são biólogos ou trainados por biólogos, reforçando a questão da educação ambiental, e o tour finaliza com um brunch na Casa da Vó Ivonne, casa centenária com culinária tradicional dos imigrantes alemães.

“Estamos completando trinta anos de Brocker em 2025, então acompanhamos o desenvolvimento turístico da Serra Gaúcha nestas últimas três décadas. Neste período, surgiram novos parques e novos atrativos, possibilitando a criação de experiências que conectam tudo que a região tem a oferecer com as características do destino. Ao criar um produto de turismo, nós sempre procuramos trazer a emoção, a conexão e o encantamento para os visitantes”, destacou Any Brocker. A gestora citou como case o Bustour Illumination Show, espetáculo artístico realizado dentro e fora do Bustour, city tour oficial de Gramado e Canela. “O Bustour Illumination Show foi criado durante a pandemia, como uma forma de trazer a magia do natal aos turistas que não tinha acesso aos parques e desfiles, fechados e cancelados naquela época. Os artistas locais que estavam sem trabalho participaram do projeto, os visitantes viveram uma experiência única e o espetáculo foi um sucesso, tanto que mantemos o produto até hoje”, finalizou.

Participaram do painel Bruno Teixeira, Gerente de Negócios na VeryLatin; Carolina Stolf, Strategic Management da Embratur; Christiane Teixeira, Diretora da Luck receptivo em João Pessoa; Giulliana Mesquita, Gerente de Produtos e Negócios Sênior da Azul Viagens, que foi a mediadora.

Realizado nos dias 11 e 12 de março, Fórum Panrotas reúne palestrantes nacionais e internacionais abordando temas como tecnologia, marketing, distribuição, inovação e gestão de pessoas, incluindo cases de sucesso, insights sobre o futuro do setor e oportunidades para os profissionais que atuam nesse mercado. Organizado pela Panrotas, uma das principais fontes de informação do setor de turismo no Brasil, o evento é voltado para profissionais da indústria.