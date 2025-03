Brigada Militar realiza prisão por maus-tratos a animais em Canela e Gramado

Nesta segunda, 10/03/2025, a Brigada Militar, através do efetivo do 2º Pelotão Ambiental de Canela, desencadeou a Operação Força Verde, com o objetivo de coibir crimes de maus tratos a animais.

No município de Canela, em atendimento de denúncia, foi constatado que um cão, porte médio, estava em situação de maus tratos, nos fundos de um estabelecimento comercial, o qual estava fechado. Os vasilhames de água e comida estavam insalubres e o cão ficava preso a corrente em meio ao barro acumulado. Não foi possível encontrar o responsável pelo estabelecimento, porém foi lavrado a ocorrência policial, e posterior será identificado o proprietário do animal.

No município de Gramado, durante atendimento de denúncia, foi flagrado uma cadela, ainda filhote, sem raça definida, de porte médio, com lesões por toda a extensão do corpo, tronco e parte das pernas. O animal estava preso a corrente, possuindo como abrigo o assoalho de uma residência. Não possuía água a disposição e estava com sinais de desnutrição. O responsável pelo cão foi preso em flagrante, sendo, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gramado, lavrada a ocorrência policial.

O animal foi apreendido e encaminhado a uma clínica veterinária, onde irá receber todo o cuidado e assistência para sua total recuperação.