Executivos Sinduscon-RS, Sicredi e Gerdau palestram em evento da PLANTA Gramado no dia 19 de março

A entidade gramadense para o Desenvolvimento Imobiliário de Gramado (PLANTA), realiza na quarta-feira, dia 19 de março, um evento com foco no debate sobre quais são as tendências do mercado imobiliário para 2025.

Com o tema O que Esperar do Mercado Imobiliário em 2025?, o evento terá como protagonistas e palestrantes os seguintes executivos: Alessandra Sehn -Melnick Acardia (Sinduscon-RS), Arthur Müller Fiedler e Cleiton Cristiano Rodrigues Branco (Sicredi) e Renato Braga Coelho Neto (Gerdau).

“O setor imobiliário brasileiro segue em constante evolução, impulsionado por mudanças econômicas, avanços no crédito e novas demandas do mercado. Para falar sobre as tendências e direcionamentos de 2025 reunimos grandes players do setor para compartilhar insights estratégicos aos participantes do evento”, destaca o presidente da PLANTA, Bernardo Tomazelli.

O evento acontece no Grande Hotel Canela, a partir das 18h30, e os interessados em participar podem adquirir os ingressos na plataforma Sympla no seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/o-que-esperar-do-mercado-imobiliario-em-2025/2854987

Durante o evento também será apresentada uma pesquisa inédita encomendada pela entidade com números e dados sobre o mercado imobiliário de Gramado e Canela.

SERVIÇO

Evento: O que Esperar do Mercado Imobiliário em 2025?

Dia 19 de março de 2025

A partir das 18h30

Grande Hotel CanelaMais informações: contato.plantagramado@gmail.com e (54) 99701-1427

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/o-que-esperar-do-mercado-imobiliario-em-2025/2854987