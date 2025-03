São Francisco de Paula | IPTU 2025 já pode ser pago com desconto de 10% na cota única

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 de São Francisco de Paula já estão disponíveis para emissão online. O pagamento da cota única tem desconto de 10% até o dia 10 de abril. Os contribuintes podem acessar suas guias de pagamento de forma rápida e prática através do link bit.ly/iptusc2025.

Para quem preferir, o parcelamento é automático a partir de 10 de maio, sendo possível dividir o valor em até oito parcelas. Além da opção online, os carnês físicos serão entregues nos endereços cadastrados pelos contribuintes, garantindo que todos os contribuintes tenham acesso ao documento.

O pagamento também poderá ser realizado até a data do vencimento em qualquer banco via código de barras ou Qrcode Pix e também por meio do Débito Direto Autorizado (DDA). Para os usuários de smartphones com sistema Android, a Prefeitura disponibiliza o aplicativo “Cidadão Online – São Chico RS”. Basta realizar o download e seguir o passo a passo indicado para emitir as guias diretamente pelo celular.

Os valores arrecadados com o IPTU são fundamentais para o desenvolvimento de São Francisco de Paula, sendo investidos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. O imposto contribui diretamente para a manutenção e melhoria dos serviços públicos, beneficiando toda a comunidade.

Em caso de dúvidas entre em contato pelos endereços iptusfp@gmail.com ou iptusfp2@gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp (54) 3244 1175.