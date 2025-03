Tecnologia e natureza para estimular o turismo em São Francisco de Paula

Um aplicativo produzido por alunos e pesquisadores de universidades irá estimular a visitação à estabelecimentos turísticos no município serrano

A tecnologia tem sido usada para estimular o turismo em diversas áreas, como planejamento de viagens, experiências de visita e gestão de operações. Pesquisadores, professores e alunos da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), com a parceria de professores e pesquisadores da UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), estão desenvolvendo um aplicativo para conectar todos os agentes da cadeia produtiva de turismo de natureza e turismo rural do município de São Francisco de Paula. Através desta tecnologia, via Android ou IOS, as pessoas que não conhecem o local passarão a ter uma ideia da região, das oportunidades de turismo, dos acessos, das distâncias e além de também poderem se programar, em termos de valores a serem gastos, durante a estadia em São Francisco de Paula. O aplicativo não busca somente visibilidade, mas também quer ajudar, efetivamente, o turista que quer vir à Serra Gaúcha, com uma viagem organizada e com planejamento financeiro.

Como parte central do aplicativo existe o Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza PRÓ- MATA, que está localizado em São Francisco de Paula, sendo um dos Hubs de tecnologia de atração de turistas e também de conexão com todos os agentes da cadeia de turismo. O PRÓ-MATA é uma área de conservação ambiental da PUCRS, com área aproximada de 3100 hectares, que recebe anualmente centenas de pesquisadores, professores e estudantes de diferentes instituições, brasileiras e internacionais. Desde a sua inauguração, são promovidas atividades de ensino, pesquisa e extensão sob a condução do Instituto do Meio Ambiente da PUCRS (IMA).

Desenvolvimento do Aplicativo

O aplicativo, que irá conectar os agentes da cadeia produtiva de turismo rural e de natureza, está em fase intermediária, com a parte de IOS e Android pronta. Em breve acontecerá o lançamento deste APP, restrito aos grupos que fazem parte do projeto. Até o final do período da pesquisa (em 2026) será possível lançar e disponibilizar, de maneira gratuita, aos turistas, para que esses possam acessar uma versão básica, com todas possibilidades mencionadas anteriormente.

“O aplicativo servirá para conectar os produtores rurais que ofertam produtos e serviços pela associação de produtores (agricultores familiares), às atividades turísticas, aos pontos históricos e aos roteiros culturais (serviços públicos) e aos operadores de turismo, à hospedagem, promoções e vendas de produtos e serviços (conexões locais). Este aspecto tem potencial para geração de patente, na medida que for consolidada a Rede de Turismo em São Francisco de Paula. Do ponto de vista do turista, não existe nenhuma plataforma digital (software ou página na internet), que permita acessar a todas as oportunidades de produtos e serviços disponíveis no município. Desde roteiros de visitação à propriedades, queijo serrano, rota das araucárias, cavalgadas, até a visitação nas pequenas propriedades, para conhecer o dia a dia dos agricultores familiares são informações de atividades de acesso restrito ao turista, principalmente àqueles de outros municípios e estados brasileiros”, conta Augusto Mussi Alvim, coordenador do projeto.

Participam desta fase do projeto: Alessandra Costa Smolenaars Dutra, professora líder da equipe de alunos do curso de Engenharia de Software da PUCRS, e os alunos Giovanni Gonçalves Migon, Mariah Backes Freire, Gabriel Gioscia Velloso e Vinícius Costalunga Lima.

Legenda: Na foto alunos participantes do projeto com o coordenador Augusto Alvim.