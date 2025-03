As Redes, Sempre Elas

Estava eu passeando por alguns posts no Facebook e me peguei refletindo sobre alguns comentários. Era uma postagem sobre uma casa no centro de Gramado que enaltecia que, no meio de muitos prédios, a casa permanecia intocável, sendo esta de uma professora. Em meio a aplausos e comentários sobre a professora, um me chamou a atenção, de uma cidadã: “Os filhos estão só esperando a oportunidade para venderem”. Eu conheço a casa em questão e também conheço um dos filhos da dona da residência. Acredito piamente que eles jamais teriam essa intenção. Mas o texto nem é para advogar sobre as minhas amizades, e sim para imaginar a razão do amargor da pessoa que parou sua zapeada no celular, puxou o teclado e teceu o comentário entre aspas. Qual a alegria de alguém em fazer essa afirmação, tipo assim, do nada? E assim vemos postagens todos os dias.

Alguns dias atrás, vimos uma postagem sobre um novo e belo empreendimento que vai surgir na cidade, em uma esquina que com certeza vai ficar mais bonita, mais movimentada e vai deixar nossa cidade mais bem frequentada. Pois bem, boa parte das pessoas se prestaram a malhar a atitude do empresário, sem nem saber o que estava sendo construído. Ninguém é obrigado a concordar com nada, nem eu concordo com diversas coisas que acontecem. Mas ao menos tomem ciência dos fatos. Nem vou me ater a um comentário de um cidadão que, por oito anos, era ligado ao governo anterior e agora estava preocupado com tapumes e outras questões, sendo que a obra ainda nem começou. Mas que bom que agora está atento, pois antes, pelo jeito, suas redes estavam bloqueadas para críticas e afins.

A bem da verdade, isso não vai deixar de acontecer e eu nem deveria me preocupar. No caso de um blogueiro preso, que usualmente trabalhava com fake news tivemos dezenas de pessoas achando que ele foi injustiçado. As mesmas pessoas que possivelmente compravam rifas do Nego Di, que acreditavam que a Operação Caritas foi criada para prejudicar a cidade de Canela, como afirmaram dois ou três, ou até mesmo cidadãos que acreditam que vão ficar ricos jogando tigrinho em site duvidoso. O meu espanto é saber que o ano de 2025 ainda é farto em idiotas, e eles são muitos, mas tenho fé de que eles não dominarão o mundo!

Feijoada da Solidariedade

Mas vamos falar de coisas boas. A quinta feijoada da solidariedade foi lançada e os ingressos estão à disposição. Você me pergunta se deve ajudar? Se tem condições, eu digo que sim. Nossas forças de segurança são postas à prova todos os dias e são muito assertivas. Esses recursos fazem, sim, muita diferença, como bem fala o delegado Vladimir Medeiros.

Savi vs Constantino?

Os insatisfeitos com o grande líder do MDB, o ex-prefeito Constantino Orsolin, se movimentam nos bastidores e podem agitar uma chapa para a executiva do partido. Marcelo Savi poderia capitanear essa barca com o apoio de outro descontente: Leandro Gralha. A verdade é que ficaram muitas cicatrizes da eleição no partido. Conseguirá Orsolin reagrupar todos para seguirem fiéis não apenas ao propósito, mas também à sua candidatura prévia a deputado estadual? Hoje, esse horizonte parece distante.

Morreu na Casca

Por conversas que tive com algumas pessoas, o projeto que viabilizaria a criação de algumas espécies de animais na zona urbana de Canela poderá nem ser apresentado à câmara. Ficou óbvio na audiência pública que era uma ideia ultrapassada e que iria contra o interesse da maioria da população. Não deve ir para frente.