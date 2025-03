Bombeiros de Canela participam de novo resgate de cachorro no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

Um dia após o resgate do galgo Cabeça, outro cachorro foi salvo das profundezas do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na quarta-feira (12). O animal de grande porte foi localizado cerca de 40 metros abaixo do ponto onde o primeiro cachorro havia sido encontrado.

O resgate mobilizou novamente os Bombeiros de Canela, que atuaram em conjunto com equipes de Bento Gonçalves, bombeiros municipais de Cambará do Sul e com o apoio da Urbia Cânions Verdes, que realizou o mapeamento da área. O tutor de Cabeça, Maicon Santos, também auxiliou na busca, que contou com o acompanhamento do primeiro tenente Miguel Oliveira de Souza.

Devido às condições climáticas adversas, como nevoeiro e chuva, o uso de um drone foi fundamental para localizar o animal. No resgate de Cabeça, na terça-feira, os bombeiros haviam utilizado o sinal de um GPS preso à coleira do cachorro para encontrá-lo, a 110 metros de profundidade no Parque Nacional da Serra Geral.

O cachorro resgatado nesta quarta não tinha tutor identificado, mas foi adotado por Maicon, que já havia acolhido Cabeça. “Eu gosto de cães e já tenho vários adotados lá em casa. Moro perto de uma rodovia e as pessoas abandonam muitos cães por lá. Eu e minha esposa temos o coração aberto para eles e assim vamos tratando deles e cuidando”, contou Maicon.

Esta foi a terceira operação de salvamento de animais realizada pelos bombeiros na região em menos de um ano. Em agosto de 2024, outro cachorro, um caramelo, foi resgatado após permanecer duas semanas dentro do cânion. Na ocasião, os bombeiros utilizaram técnicas de rapel para o salvamento.

O capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo destacou a dedicação das equipes envolvidas e a importância de ações rápidas para garantir a segurança e o bem-estar dos animais.