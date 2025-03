Série Bronze de Futsal de Canela segue com grandes disputas nesta quinta-feira

A Série Bronze de Futsal de Canela já é um sucesso. Com recorde de 40 equipes inscritas, a competição iniciou na última segunda-feira (10), com casa lotada no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Organizado pelo Departamento de Esporte e Lazer (DMEL), o campeonato já proporcionou grandes confrontos. Na estreia, os resultados foram:

Rio Grande 0 x 1 União Rancho Grande

Associação Canelense 0 x 3 Bar do Tio Fredo

S.C. Canela/Santa Líria 1 x 0 Futibas de Terça

Projeto Gaúcho 0 x 7 MB Sports

Na segunda rodada, realizada nesta quarta-feira (12), os jogos mantiveram o alto nível, com os seguintes placares:

Canela Automóveis 2 x 0 JR Futsal

A Nata F.C. 0 x 1 Del Trago Futsal

Eficaz F.C. 3 x 3 Âncora

Bayer de Muleque 2 x 0 Casablanca

Destaques das Rodadas

O DMEL estreou o prêmio “Destaque da Partida”, reconhecendo os atletas que mais se destacaram em quadra.

1ª Rodada (segunda-feira, 10/03): Ezequiel Loss (Rio Grande) Pedro Henrique Faes (Bar do Tio Fredo) Richard Oliveira (Santa Líria) Robert Ferreira (MB Sports)

2ª Rodada (quarta-feira, 12/03): Rodrigo Emerich (Canela Automóveis) Jorge Roberto da Silva (Del Trago) Jordano Pereira Gonçalves (Âncora) Samuel Figueiredo (Bayer de Muleque)



Próximos confrontos

Nesta quinta-feira (13), a bola rola novamente a partir das 19h, com os seguintes jogos:

19h – Unidos Futsal x Boleiros Futsal

– Unidos Futsal x Boleiros Futsal 20h – Projeto 25 x Peleadores

– Projeto 25 x Peleadores 21h – Magnus F.C. x Amigos do Chacrão

– Magnus F.C. x Amigos do Chacrão 22h – Mercenários x Portela F.C.

Transmissões ao vivo

A Folha de Canela está transmitindo ao vivo os jogos das segundas-feiras e, posteriormente, todas as partidas de mata-mata, pelo Portal da Folha TV. A rodada da última segunda já pode ser assistida no link: YouTube – Portal da Folha TV.

Melhorias no Ginásio

Na última terça-feira (11), equipes das secretarias de Obras e Educação realizaram manutenções no Ginásio Carlinhos da Vila. Entre as melhorias, destacam-se pequenos reparos internos e a troca de parafusos do telhado, medida que deve minimizar as goteiras – um dos maiores problemas do local.

Além disso, a Prefeitura, em conjunto com vereadores, estuda a revitalização da quadra ou até mesmo a instalação de um novo piso em tamanho oficial.

Classificação e mais informações

O campeonato segue até o dia 23 de maio. Para acompanhar a tabela de classificação e as próximas partidas, acesse: www.copafacil.com/2025bronzecanela