Ensino integral: 25% dos alunos de São Francisco de Paula já têm acesso ao turno extra

Mais de 400 estudantes são beneficiados pela ampliação da jornada escolar

São Francisco de Paula atingiu, neste ano, um marco significativo para a educação municipal: o cumprimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a ampliação da oferta de ensino em tempo integral. Atualmente, mais de 50% das escolas da rede municipal disponibilizam jornada estendida, beneficiando 25% dos alunos matriculados.



Ao todo, 415 estudantes já frequentam o ensino integral, em sete das treze escolas municipais: Gastão Englert, General Daltro Filho, Glória Eliziário da Silva, Magda dos Santos Peixoto, Nossa Senhora do Rosário, Presidente Castelo Branco e Vó Benvinda. As escolas Nossa Senhora do Rosário e Vó Benvinda, na Sede, e Gastão Englert, no distrito de Rincão dos Kroeff, atendem totalmente na modalidade integral. Já na Escola Presidente Castelo Branco, também na Sede, o ensino integral é garantido aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental.



A educação em tempo integral garante aos estudantes um ambiente enriquecido para a aprendizagem, ofertando atividades que vão além do currículo tradicional, como palestras, oficinas, prática de esportes, teatro, música, dança, jogos e passeios. Essas dinâmicas têm por objetivo proporcionar o pleno desenvolvimento dos estudantes nos aspectos emocional, intelectual, físico, social e cultural, desde a Educação Básica até os anos finais do Ensino Fundamental.