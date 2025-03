Evento Pampas Off Road chega a Canela nesta sexta-feira

O enduro de motos XXV PAMPAS OFF ROAD 2025 que acontece de 13 a 16 de março, passará por Canela neste final de semana. O percurso soma mais de 400 km ao longo dos três dias e passará por locais estratégicos, garantindo emoção e superação a cada dia.

Liderado por Marcos Luiz Lazaretti, o Pampas Off Road celebra 25 anos de história em 2025, sendo um dos campeonatos mais antigos e regulares do Enduro de Regularidade no Brasil. Integrando os calendários da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), o evento é válido por competições como o Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, o Campeonato Sul Brasileiro, a Copa Sul Minas, o Campeonato Gaúcho SportBay Regularidade e a Copa RS/Borrússia.

O evento iniciou ontem com entrega do material da prova em Torres (RS). Nesta sexta-feira, 14, a largada oficial acontece no Morro do Mirante, na orla de Torres, com um trajeto de aproximadamente 180 km até o Hotel Pampas, em Canela, incluindo paradas neutras no Centro de Cambará do Sul e na Usina Barragem Salto.

No sábado, 15, o segundo dia de competição, o percurso passará pela cidade de Canela, na localidade do Canelinha e retorna ao Hotel Pampas, com cerca de 120 km de percurso. O encerramento do evento acontece no domingo, 16 de março, com largada do Hotel Pampas em Canela, parada neutra em Serra Grande (Gramado/RS) e chegada triunfal no Tresco Park, em Três Coroas, seguida da cerimônia de premiação. A Prefeitura de Canela apoia o evento por meio das Secretarias de Turismo, Saúde e Trânsito.

BLOQUEIO NO TRÂNSITO

Em função do evento, haverá bloqueio da rua lateral da Catedral de Pedra (lado direito) neste sábado, dia 15, no horário das 8h às 9h30, tendo a largada neste local e percorrendo vias da cidade.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela