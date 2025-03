Oficina sobre Imposto de Renda e Carnê-Leão na Faccat

Com o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda se aproximando, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de Ciências Contábeis, oferecem uma oportunidade de capacitação para profissionais autônomos, freelancers, acadêmicos e demais interessados. Nos dias 19 e 26 de março, será realizada a oficina “Imposto de Renda: O Guia do Carnê-Leão”, com carga horária de 8 horas. O principal objetivo é tirar dúvidas sobre a declaração e os processos relacionados ao imposto. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março.

A oficina será ministrada pelo professor Cláudio Roberto Schmitz Júnior, que é Mestre em Ciências Contábeis. Ele abordará temas como o que é o Carnê-Leão, como calcular o imposto devido, deduções e isenções, além de oferecer um passo a passo detalhado para realizar a declaração de forma correta, esclarecendo também as dúvidas mais frequentes.

SERVIÇO:

Data/Período: 19 e 26 de março

8 horas Inscrições: até 19 de março de 2025, pelo formulário eletrônico

Mais informações em www.faccat.br/cursoseeventos