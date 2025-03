Programa UCS Sênior Hortênsias inicia aulas de hidroginástica 

A atividade começou no dia 11 e acontece todas às terças-feiras no Hotel Laghetto Viverone.

O Campus Universitário da Região das Hortênsias, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), deu início na terça-feira, dia 11, a mais uma atividade do Programa UCS Sênior Hortênsias: a hidroginástica. As aulas, realizadas em parceria com o Hotel Laghetto Viverone, ocorrem todas as terças-feiras, das 8h às 9h, e são ministradas pelo educador físico Marcondes Cansanção.

Segundo o professor, a prática da hidroginástica traz inúmeros benefícios para a saúde, especialmente para a mobilidade e a estabilidade. “Ela proporciona mais consciência corporal e segurança nos movimentos do dia a dia, como subir escadas, por exemplo. Além disso, é uma atividade sem impacto para as articulações”, explica Marcondes.

Entre os participantes, está o casal Marlene Lopes Manique da Silva, de 69 anos, e Paulo Roberto Drechsler, de 79 anos, que decidiu iniciar a atividade juntos. “Já faço pilates e fisioterapia, mas, por conta da idade, precisamos nos movimentar”, conta Paulo.

UCS Sênior Hortênsias

O Programa de Educação e Longevidade UCS Sênior foi criado inicialmente na UCS-Sede, em Caxias do Sul, onde já reúne mais de 1.000 alunos matriculados. No Campus Hortênsias, o programa teve início em 2015 e, em 2024, completa 10 anos, com mais de 100 alunos matriculados. Além da hidroginástica, o UCS Sênior Hortênsias oferece outros cinco cursos: Vida em Movimento, Cérebro Ativo, Coral, Dança como forma de manter o corpo ativo e Fotografia Digital.

As matrículas estão abertas o ano todo e podem ser feitas por qualquer pessoa com mais de 50 anos. As inscrições podem ser realizadas diretamente no Setor de Educação Continuada ou pelo WhatsApp:

�� (54) 99909-2623 | (54) 99941-8476