Projeto Verão na Serra oferece valores atrativos para turistas na região

Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula são participantes



Os turistas que desejam usufruir das experiências da Serra Gaúcha têm um motivo a mais para organizar os passeios e viagens: o projeto Verão na Serra. A iniciativa é do Sindtur Serra Gaúcha em parceria com o Contur Hortênsias, e conta com o incentivo da Sicredi Pioneira. São oferecidos valores atrativos e condições especiais para turistas, com no mínimo 15% de desconto. Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula são as cidades participantes, com hotéis, pousadas, bares, restaurantes, parques temáticos e agências de turismo dentre as empresas parceiras.

Conforme Daniel Hillebrand, gerente de Relacionamento da Sicredi Pioneira, o objetivo é contribuir com o movimento coletivo capitaneado pelo Sindtur. “Queremos principalmente criar uma nova cultura turística, considerando a Serra Gaúcha como destino além das praias no verão. Afinal de contas, temos público para todos os destinos. Estaremos juntos em tudo o que for feito pelo movimento, pois está completamente relacionado ao propósito de construirmos comunidades melhores”, salienta.

Esta é a segunda edição do projeto, que se ampliou com mais adesão dos atrativos, hotelaria e gastronomia, além da maior divulgação. “Os benefícios para as empresas é estarem junto da vitrine que o movimento possibilita, seja pelo portal que é divulgado na internet, seja pelos roadshows apresentados em diversos locais do país. A participação do trade é fundamental para ser visto e ser lembrado”, reforça Daniel.

Empresas que desejem participar da proposta devem oferecer um bônus para que o turista escolha seu estabelecimento, sendo um cupom de desconto, vale ou reserva com no mínimo 15% de abatimento. O projeto é gratuito. Turistas e empresários podem conferir mais informações em https://veraonaserra.com.br/.