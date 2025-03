São Chico Adventure Festival: esporte ao ar livre nos cenários encantadores de São Francisco de Paula

A competição explora o potencial de São Chico para sediar competições esportivas de grande porte, recebendo atletas nacionais e internacionais

São Francisco de Paula recebe, de 28 a 30 de março, a segunda edição do São Chico Adventure Festival, evento que reúne praticantes de diversas modalidades esportivas ao ar livre. O festival tem como objetivo explorar o potencial de São Chico para sediar competições de grande porte, e receberá atletas nacionais e internacionais.

No sábado (29), acontecem as provas de trail run, com distâncias e 8, 12, 21 e 50km. Já no domingo (30), será a vez do mountain bike, com percursos de 45 e 91km. Além disso, ao longo dos três dias de programação, o São Chico Adventure Festival contará com atividades de remo no Lago São Bernardo, roteiros de caminhada, passeios a cavalo e outras modalidades esportivas.

O São Chico Adventure Festival é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Threerace Sports e a Destino Ativo Eventos. Para mais informações, acesse www.threerace.com.br.